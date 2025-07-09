Туристка назвала поездку во Владикавказ пустой тратой денег

Российская туристка Наталия Шевцова назвала отдых во Владикавказе пустой тратой денег и нервов. Ее отзыв опубликовал портал «Тонкости туризма» .

Шевцова отправилась в Северную Осетию с мужем и восьмилетним ребенком. Семья остановилась в одном из отелей, где проживание обошлось в 2,9 тысячи рублей в сутки за взрослых и 500 рублей за дополнительное место для ребенка.

«Ожидали хотя бы минимального комфорта за свои деньги, но получили грязь, шум и полное отсутствие сервиса», — возмутилась туристка.

Она добавила, что больше никогда не остановится в этом месте и не рекомендует его семьям с детьми.

Женщина также осталась недовольна местной кухней. В одном из кафе осетинские пироги оказались с сырым тестом и размороженной начинкой, а в ресторане из путеводителя подавали некачественное мясо и испорченную газировку.

Экскурсии туристка назвала хаотичными и обманчивыми. Она пожаловалась на навязчивых таксистов и опасные маршрутки, которые испортили впечатление от поездки.

«Потрачено: 80 тысяч рублей. Получено: стресс, испорченный отдых и проблемы со здоровьем у ребенка», — подвела итог Шевцова.

Ранее RT сообщил, что директор частного Фонда кино Абхазии Александр Басария извинился за то, что назвал российских туристов «угрозой нацбезопасности» республики.