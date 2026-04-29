Туристический сезон стартует в крепости Орешек в Шлиссельбурге 1 мая

Туристический сезон в крепости Орешек в Шлиссельбурге стартует 1 мая. Музейный комплекс, являющийся архитектурным памятником XIV–XX веков, будет открыт для посетителей до конца октября. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу Государственного музея истории Петербурга.

В 2026 году особое внимание будет уделено празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Более полутора лет крепость Орешек была важным форпостом, защищая правый берег Невы от врага. В память о героизме защитников создан мемориальный комплекс.

В честь юбилея Победы разработана обширная праздничная программа, которая продлится весь туристический сезон. Кроме того, в крепости Орешек запланированы другие крупные мероприятия, такие как фольклорно-сказочный фестиваль «Остров Буян» и рыцарский фестиваль «Былинный остров».