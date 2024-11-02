Туристам рассказали, чем заняться в Рязани в зимнее время

Сайт kp.ru: зимой в Рязани можно согреться в термальном комплексе

Рязань славится не только своими старинными домами, культурным наследием и красивой набережной, но и большим количеством музеев и кафе, и большим термальным комплексом. Об этом написал сайт kp.ru .

Своеобразный местный Арбат, которым в городе называют Почтовую улицу, преображается в настоящую новогоднюю красавицу. К празднику ее украшают фонариками, новогодними игрушками и гирляндами. То же самое происходит и на площади Ленина, а все праздничные гулянья проводят на Лыбедском бульваре.

В древних рязанских церквях священники устанавливают вертепы на рождественский сочельник. Каждый год на праздник в них проходит праздничная служба.

В городе установлена скульптура Сергею Есенину, памятники Евпатию Коловрату и князю Олегу Рязанскому. Туристы также смогут увидеть памятник святому Георгию Победоносцу и академику Ивану Павлову.