Туристам посоветовали посещать Алтай в мае, когда цветет маральник
Туристы часто путают Алтайский край с Республикой Алтай, хотя это два разных региона со столицами в Барнауле и Горно-Алтайске. Корреспондент MIR24.TV сравнила эти непохожие миры.
Республика Алтай граничит с Монголией и Казахстаном. Ее культура впитала тюркское и монгольское наследие. Лучшее время для визита — май, когда цветет маральник (алтайская сакура).
«Алтай многие ощущают единым живым организмом. У каждой горы есть свой дух — эйзи», — отметила режиссер Алена Никольская.
Хранителем традиций выступает этномузыкант Равиль Лиров, выпускник Гнесинки. Он виртуозно владеет обертоновым горловым пением кай.
«В такой манере поют эпос — хроники легенд, объединенные в 18 томов "Алтай баатырлар". В соседней Туве этот стиль используют для малых песен, а у нас — только для великих сказаний», — пояснил музыкант.
Главная особенность алтайской музыки — звукоподражание природе: топот копыт, карканье ворона. Инструменты тоже уникальны: две струны топшуура настраиваются на кварту, тогда как казахская домбра — на квинту. Мастера бережно хранят идентичность, вписывая древние кочевые традиции в современный контекст.