Немецкого туриста удивила роскошь Москва-Сити

Турист из Германии приехал в Россию и удивился башнями Москва-Сити

Житель Германии приехал в Россию в качестве путешественника и был поражен роскошью комплекса Москва-Сити. Своими впечатлениями турист поделился в блоге на YouTube-каналe.

По его словам, башня «Эволюция» напомнила ему спираль ДНК. Немец выразил уверенность, что она является одним из самых высоких зданий в Европе.

«Здесь кипит бизнес, размещаются офисы крупных компаний… И да, резкий контраст с историческим центром Москвы», — сказал путешественник.

Турист сравнил Москва-Сити с Уолл-стрит, отметив, что при желании здесь можно заработать деньги. Его впечатлил высокий уровень роскоши в России. В качестве примера немец рассказал о возможности вызова как обычного такси, так и бронированного автомобиля класса Maybach.

Американский блогер-путешественник Джонатан Миллер рассказал, что исполнил свою мечту встретить Новый год в России. На иностранца произвели впечатление русские женщины и национальные блюда. Также его удивил в Москве мокрый снег.