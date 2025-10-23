Турэксперт Зюкова указала на высокую адаптивность российского туристического рынка

Пресс-секретарь Ассоциации «Турпомощь» Мария Зюкова в интервью RT поделилась наблюдениями о состоянии российского туристического сектора, подчеркнув его гибкость и активный рост в условиях внешнего давления.

По словам эксперта, отечественный туризм сумел эффективно перенаправить потоки путешественников, активно развивая внутренний отдых в регионах, таких как Крым, Сочи и Кавказские Минеральные воды.

«Граждане России с интересом открывают для себя новые, дружественные направления», — добавила специалист.

Зюкова обратила особое внимание на укрепление связей с китайской стороной, что открывает широкие перспективы для двустороннего обмена туристами.