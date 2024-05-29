Турэксперт Воронина указала на рост объема забронированных летних путевок

Общий объем забронированных на лето 2024-го путевок в 2,5 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом рассказала управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина в пресс-центре ИА НСН.
«Мы наблюдаем рост средней продолжительности поездок — с восьми до девяти ночей. Очень приятно, что увеличивается средняя глубина бронирования», — добавила эксперт.
По ее словам, россияне стали резервировать туры за четыре месяца. Такой подход демонстрирует доверие путешественников, считает Воронина.