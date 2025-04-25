Турэксперт Волков: проблем с апартаментами и гостевыми домами в этом году в России не будет

По его словам, проблем с апартаментами и гостевыми домами не будет, а туры можно забронировать по «нормальной» цене.

«Проблемы могут возникнуть с сегментом 4–5 звезд на черноморском побережье — его недостаточно», — констатировал эксперт.

При этом стоимость отдыха растет медленно. Волков посоветовал тем, кто планирует отдохнуть на юге страны, поспешить с бронированием. Бюджетный отдых можно найти в Крыму, рядом с Анапой, в Темрюкском районе, Ейске, Азове, Ростове и Таганроге.

Ранее Роспотребнадзор признал непригодными для купания 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе из-за несоответствия санитарно-гигиеническим нормам.