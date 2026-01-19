Турэксперт Вахрушев отметил высокий показатель возвращения туристов в Крым

Доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев указал на высокий показатель возвращения путешественников в Крым. Об этом сообщил «Крым 24».
По словам эксперта, около 75% туристов, выбравших курорт в 2025 году, уже посещали полуостров раньше.
«Удовлетворенность сервисом на 92% оценивается», — добавил специалист.
Как пояснил Вахрушев, минимальное количество отрицательных отзывов и жалоб положительно характеризует работу местных туристических предприятий.
