Руководитель агентства «ДжунглиТур» Светлана Удилова рассказала, где можно поймать остаточные теплые дни в России. Отличным вариантом станет Сочи, отметила эксперт в беседе с « ФедералПресс ».

По ее словам, в городе сейчас установилась теплая погода, позволяющая получить загар. А вот с жарой, которая наблюдается в летний период, путешественники точно не столкнутся.

«Люблю сама это направление в несезон и людей тоже туда спокойно отправляю отдыхать», — сообщила специалист.

К преимуществам курорта в данное время года она также отнесла полупустые пляжи, где никто не толкается. Поплавать можно в море или бассейне на территории отеля, добавила Удилова.