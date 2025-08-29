Турэксперт Тарасенко связал рост турпотока в Крым с отложенным спросом

Член коллегии министерства курортов и туризма РК, представитель ОСИГ в Крыму и Севастополе Анатолий Тарасенко перечислил причины значительного роста турпотока в республику. Об этом сообщил «Крым 24».
По словам эксперта, ситуация обусловлена несколькими факторами, такими как накопившийся ранее неудовлетворенный интерес, улучшение транспортной доступности благодаря новым дорогам и активным мероприятиям по популяризации региона внутри России.
Как пояснил специалист, значительную роль играют организуемые министерством курортов и туризма Крыма миссии бизнеса, направленные на привлечение внимания инвесторов и расширение круга осведомленных о возможностях крымского курорта.
