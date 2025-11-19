Турэксперт Шаров рассказал, что средняя цена новогоднего тура в России составила 12-16 тысяч рублей

Доля туров, проданных туроператорами в России, значительно увеличилась по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма России (АВВТ) Владимир Шаров в эфире радио Sputnik .

По данным эксперта, доля продаж туров через операторов достигла отметки в 64-68%, тогда как ранее составляла всего около 40%. Увеличение произошло благодаря возвращению гостиниц к традиционной практике сотрудничества с операторами и выделением специальных квот на праздничные дни.

Наиболее популярным направлением среди туристов стали путешествия, включающие празднование Нового года (30 декабря – 2 января) с последующим недельным пребыванием в экопарках вблизи городов. Однако средняя цена такого отдыха, составляющего примерно 12-16 тысяч рублей в сутки, остается достаточно высокой, делая подобные туры доступными далеко не каждому потребителю, добавил Шаров.