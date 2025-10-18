Турэксперт Сетун указала на рост интереса россиян к Японии

Эксперт Российского союза туриндустрии Ирина Сетун поделилась с «Звездой» мыслями о росте интереса россиян к Японии.

«А сейчас прямо возникла некая мода — и у молодежи, и у людей постарше, — что в Японию нужно обязательно съездить», — отметила эксперт. Она подчеркнула, что поездка в Японию дарит массу впечатлений благодаря культуре, пищевым привычкам, архитектуре и истории страны.

По словам специалиста, россияне, впервые посетив Японию, обычно следуют стандартному маршруту — Токио, Киото и Осака. Но затем у многих возникает желание вернуться, чтобы исследовать другие регионы.

Эксперт отметила, что посещение горячих источников — это уникальная возможность погрузиться в культуру и насладиться приятными ощущениями.