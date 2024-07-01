Турэксперт Сапронова рассказала, что мини-бар и парковка чаще всего не входят в систему отдыха «все включено»

Например, мини-бар в большинстве случаев в стандартный пакет «все включено» не входит. В день приезда в отель следует уточнять на ресепшене, требует ли он дополнительной оплаты. Кроме того, следует уточнять правила парковки и хранения багажа. Некоторые отели разрешают парковаться у себя на территории только за отдельную плату.

Сапронова добавила, что за отмену бронирования номера отель может назначить штрафные санкции, то есть какую часть денег нужно будет обязательно заплатить. Эксперт отметила, что All Inclusive — это общая формулировка, а правила в каждом отеле свои.