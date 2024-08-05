Турэксперт Сапронова: осенью можно комфортно отдохнуть в Египте и ОАЭ

Комфортно отдохнуть в бархатный сезон можно в отелях Египта и Объединенных Арабских Эмиратов. Осенью температура там опустится ниже 40 градусов, рассказала основатель турагентства «99евро» Татьяна Сапронова сайту RuNews24.ru.

По словам эксперта, также приятное сочетание цены и качества можно найти, если рассмотреть варианты путешествий на Кубу, в Марокко, Израиль. Кроме того, осенью комфортны поездки в Турцию — можно гулять и ездить на экскурсии без изнуряющей жары.

Сапронова отметила, что сегодня самые выгодные и интересные варианты достаются тем путешественникам, которые бронируют отдых заранее.