Турэксперт Самохвалов назвал Белоруссию и Абхазию наиболее бюджетными направлениями отдыха для россиян

Директор по продажам компании «Круиз-Трэвел» Сергей Самохвалов в эфире радио Sputnik рассказал, что россияне в поисках бюджетных вариантов отдыха все чаще обращают внимание на страны, которые находятся рядом с Россией — Республику Беларусь и Абхазию. По его словам, суточное пребывание там семьи обойдется примерно в пять-семь тысяч рублей.

Самохвалов подчеркнул, что такие популярные направления, как Турция и Египет, предлагают более дорогие варианты отдыха. Он отметил, что Красное море с его уникальной флорой сложно заменить другим морем, и это делает Египет привлекательным для туристов. Однако Мальдивы, которые могут конкурировать с Египтом по красоте, будут стоить в два-три раза дороже.

Кроме того, в топе популярных направлений для россиян — Узбекистан. Самохвалов отметил, что республика активно развивает туризм, разрабатывает новые маршруты и готовит гостиницы к приему туристов. Недельная поездка в Узбекистан обойдется примерно в 70–80 тысяч рублей на человека, включая билеты, трансфер и гостиницу.

Что касается внутреннего туризма, то в России набирают обороты туры выходного дня. Однако, как отметил эксперт, при планировании бюджета на семью на неделю или две Россия уже не выглядит таким выгодным вариантом.