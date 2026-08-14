Турэксперт Ромашкин рассказал, что лидерами в бархатный сезон остаются Москва, Краснодарский край и Петербург

Член правления Российского союза туриндустрии Сергей Ромашкин рассказал в интервью радио Sputnik о том, куда россияне планируют ехать в бархатный сезон — в сентябре и октябре.

По словам эксперта, эти месяцы «наследуют» тренды летнего сезона. Лидерами остаются Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

Сергей Ромашкин отметил, что в Краснодарском крае цены на отдых в среднем снизились на 2% по сравнению с прошлым годом. Поездка на море для семьи из трех человек обойдется в 120–150 тысяч рублей без учета дороги. В то же время поездки в Москву и Санкт-Петербург стоят около 30–35 тысяч рублей на человека, включая дорогу.

Эксперт также добавил, что некоторые россияне уже начали бронировать отдых на Новый год. Около 2% туристов выбрали даты с 20 декабря по 10 января. Среди популярных направлений — санатории Кавказских Минеральных Вод, Краснодарский край и Подмосковье.

«Основная масса продаж еще впереди», — подчеркнул Сергей Ромашкин.

Он также отметил, что в последнее время туристы стали бронировать поездки ближе к дате выезда.