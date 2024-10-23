Турэксперт Ромашкин посоветовал россиянам выбирать новогодние путешествия на авто ради экономии

Турэксперт, владелец турфирмы Сергей Ромашкин в беседе с ОТР посоветовал россиянам, которые хотят отметить Новый год в новом месте, выбирать путешествие на авто.
Как написал сайт kp.ru, поездка на личной машине позволит сэкономить до 40% от общей стоимости. Эксперт рассказал, что апартаменты или гостевые дома стоят гораздо дешевле отелей. Кроме того, в них можно разместиться большими семьями, в то время как в отелях нужно будет бронировать несколько номеров.
Сэкономить на путешествии позволит и отказ от экскурсий. Как пояснил Ромашкин, период новогодних праздников полон суеты и большого количества туристов, что может испортить все впечатление об отдыхе.
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