Турэксперт Ромашкин посоветовал россиянам выбирать новогодние путешествия на авто ради экономии

Турэксперт, владелец турфирмы Сергей Ромашкин в беседе с ОТР посоветовал россиянам, которые хотят отметить Новый год в новом месте, выбирать путешествие на авто.

Как написал сайт kp.ru, поездка на личной машине позволит сэкономить до 40% от общей стоимости. Эксперт рассказал, что апартаменты или гостевые дома стоят гораздо дешевле отелей. Кроме того, в них можно разместиться большими семьями, в то время как в отелях нужно будет бронировать несколько номеров.

Сэкономить на путешествии позволит и отказ от экскурсий. Как пояснил Ромашкин, период новогодних праздников полон суеты и большого количества туристов, что может испортить все впечатление об отдыхе.