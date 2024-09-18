Турэксперт Прасов посоветовал выбирать в качестве зарубежного отдыха Турцию, Дубай и Юго-Восточную Азию

Вице-президент ФРиО по гостиничному бизнесу Вадим Прасов в беседе с «ФедералПресс» рассказал россиянам о самых актуальных направлениях для отдыха осенью.

По его словам, для путешествий по России стоит обратить внимание на Сочи и Геленджик. Если хочется заграничный отдых, сейчас наиболее привлекательными выглядят Турция, Египет, Дубай и Юго-Восточная Азия.

Прасов добавил, что цены на туры могут как расти, так и падать, так как они напрямую связаны с взаимодействием спроса и предложения.