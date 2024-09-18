Турэксперт Прасов назвал Турцию и Дубай популярными направлениями у россиян в октябре

Россияне продолжают активно бронировать туры на октябрь. Вадим Прасов, вице-президент ФРиО по гостиничному бизнесу и член экспертного совета комитета по туризму в государственной думе, поделился с «ФедералПресс» информацией о доступных и комфортных по температуре туристических направлениях.

Эксперт указал, что цены на туры могут колебаться как вверх, так и вниз, что зависит от взаимодействия спроса и предложения.

Тем, кто собирается путешествовать по территории России, Прасов рекомендует обратить внимание на Сочи и Геленджик. Он также отметил, что в октябре естьна больше возможностей выбора зарубежных направлений для отдыха. Среди наиболее популярных — Турция, Египет, Дубай и страны Юго-Восточной Азии.