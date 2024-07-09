Турэксперт Переина: самый бюджетный заграничный тур стоит 150 тысяч рублей

На сегодняшний день самый бюджетный отдых за рубежом в наиболее популярных странах среди россиян — Турции и Египте — обойдется в 150 тысяч рублей. Об этом рассказала директор туристической компании Top Best Hotels Ксения Переина в беседе с «Ридусом».

По словам эксперта, такую сумму придется отдать за недорогой недельный отдых в Алании. Бюджетный отдых в Египте обойдется примерно во столько же. При этом цены в турецких отелях класса люкс начинаются от 300 тысяч рублей на двоих.

Отмечается, что 28% россиян потратили или планируют потратить этим летом на отдых за границей около 200–300 тысяч рублей.