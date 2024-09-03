Турэксперт Павлюкова: для отдыха осенью россияне чаще всего выбирают Турцию и Египет

Лидирующие позиции среди направлений для отдыха осенью у россиян традиционно занимают Турция и Египет. Они не теряют своей популярности благодаря ценообразованию, рассказала директор турагентства Валерия Павлюкова в беседе с «ТСН 24».

По словам эксперта, эти страны по-прежнему остаются самыми доступными вариантами для россиян. За определенную стоимость туристы получают сразу полный комплект услуг — по системе «все включено» доступно полноценное питание, развлечения и напитки, сообщил «ФедералПресс».

Кроме того, среди россиян колоссальным спросом пользуется Куба. Она тоже будет актуальна для путешествий в осенний период, отметила Павлюкова.

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