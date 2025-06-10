Турэксперт Осипова заявила о существенном увеличении спроса на внутренний туризм

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова поделилась в интервью радиостанции Sputnik наблюдениями о трендах в сфере туризма в текущем сезоне.

По словам эксперта, россияне стали больше интересоваться путешествиями по своей стране. Спрос на внутренний туризм увеличился на 60% по сравнению с прошлым годом.

«Лидерами на летний период остаются Камчатка, Сахалин, Курильские Острова, Алтай, Карелия. Прирост где-то на 30% это, хотя вырос и средний чек на человека, где-то примерно на 23%», — отметила специалист.

Осипова также добавила, что потенциальные туристы теперь либо выбирают объекты размещения с меньшим количеством звезд, либо сокращают продолжительность поездки, чтобы сэкономить. Если раньше путешествия были на 10 ночей, то теперь — на семь.