Турэксперт Осипова призвала россиян не переводить деньги за путевки на карту физического лица

Исполнительный директор «Альянса туристических агентств» Наталия Осипова в разговоре с радио Sputnik перечислила признаки, которые свидетельствуют о том, что так называемые туристические компании используют мошеннические схемы.

Ранее СМИ писали, что в России участились случаи мошенничества в туристической сфере.

Многие турфирмы предлагают туристам заманчивые предложения, а на деле оказывается, что такие предложения бывают только в интернете.

Путешественникам стоит насторожиться и в том случае, если им предлагают перевести деньги за услуги на карту физического лица. По словам Осиповой, оплата должна производиться строго по договору и только на расчетный счет компании.

Чтобы не стать жертвой мошенничества, собеседница призывает россиян напрямую обращаться в турагентство, где работают профессионалы.