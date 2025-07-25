Турэксперт Осипова посоветовала провести бархатный сезон в Белоруссии или Крыму

Исполнительный директор «Альянса туристических агентств» Наталья Осипова в интервью радиостанции Sputnik поделилась информацией о популярных направлениях для отдыха в бархатный сезон.

По словам эксперта, благодаря укреплению рубля и прямым перелетам зарубежный отдых становится доступнее для россиян. Среди привлекательных направлений — Абхазия и Белоруссия. Также популярны экзотические страны: Турция, Египет, Вьетнам и Таиланд.

«Популярные места отдыха в России в первую очередь — это Крым. Плюс открытие аэропорта в Геленджике, которое увеличивает транспортную доступность в тот же Крым, речь идет о трех рейсах в день», — добавила специалист.

Говоря о Европе, Осипова отметила, что отсутствие прямых перелетов с такими странами, как Испания и Греция, сдерживает поток туристов. В основном россияне едут туда по делам или для встреч с родственниками.