Турэксперт Осауленко напомнил о рисках самостоятельного туризма

Вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко, выступая в пресс-центре МИЦ « Известия », отметил, что все больше путешественников выбирают организованные туры.

Многие полагают, что самостоятельное путешествие обходится дешевле, однако эксперт указал на скрытые расходы, которые туристы часто не учитывают.

«Если вы путешествуете по территории нашей страны, территории Российской Федерации, то государство вас спасет — вас найдут, потратят деньги, подключат МЧС, соберут добровольцев, пойдут цепочкой по тайге и вас выводят оттуда», — отметил специалист.

При этом он добавил, что путешественники, отправляющиеся за рубеж самостоятельно, берут на себя ответственность не только за выбор отеля и авиакомпании, но и за решение сложных вопросов.