Турэксперт Немыкина рассказала о росте интереса россиян к поездкам в Центральную Азию

На фоне геополитической нестабильности и ограничений на полеты в страны Ближнего Востока россияне все чаще выбирают альтернативные направления для отдыха. Об этом сообщила «Известиям» менеджер по туризму Татьяна Немыкина.

По ее словам, спрос на поездки в Узбекистан, Казахстан, Киргизию и Таджикистан на майские праздники вырос на 35% по сравнению с прошлым годом. Туристов привлекают прямые рейсы, стабильные цены и насыщенные экскурсионные программы.

Специалист отметила, что в нынешних условиях Центральная Азия становится для путешественников оптимальным сочетанием доступности, качества сервиса и безопасности.