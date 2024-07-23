Турэксперт Мурадян заявил, что отдых в Европе с пересадкой в странах СНГ обойдется россиянам до 150 тысяч рублей

Россияне, планирующие отдых в Европе с пересадкой в странах СНГ, могут рассчитывать на стоимость поездки в диапазоне 120-150 тысяч рублей на двоих. Об этом НСН сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

Несмотря на удлинение сроков оформления шенгенских виз, интерес к путешествиям в Европу в 2024 году значительно возрос. Среди наиболее популярных направлений выделяются Италия, Франция и Испания, как указано в сообщении Российского союза туриндустрии.

Высокий интерес к европейским курортам ограничивается как повышенными ценами туров, так и необходимостью получения виз. Мурадян также добавил, что финальная стоимость поездки во многом зависит от выбранного маршрута и географии стыковки рейсов.

В частности, шенгенская виза обходится россиянам примерно в 25-30 тысяч рублей. Эта сумма включает визовый сбор, подготовку необходимых документов и пошлину в размере 88 евро. Что касается общей стоимости поездки, то она варьируется: можно найти путевки от 100 тысяч рублей на человека, однако для пляжного отдыха цены начинаются от 250 тысяч рублей на двоих.

Кроме того, все зависит от маршрута — выберут ли россияне стыковку через Турцию или через страны СНГ. Например, поездка в страны Евросоюза с пересадкой в СНГ предоставит россиянам более доступные варианты — в среднем 120-150 тысяч рублей на двоих.