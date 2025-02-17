Турэксперт Мурадян связал увеличение продаж зарубежных туров с наступлением весны

Вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян рассказал в интервью телеканалу «Звезда», что увеличение числа продаж туров скорее связано с наступлением весенних праздников, а не только с укреплением рубля.
Укрепление российской валюты оказало положительное воздействие на стоимость зарубежных путешествий. Однако, как отметил эксперт, преждевременно утверждать о высоком спросе на туристические услуги.
Туроператоры не ожидают значительного повышения спроса. Они прогнозируют сохранение текущих объемов продаж на уровне 5–10% от показателей прошлого года, добавил турэксперт.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что из-за снижения курса доллара россияне начали активно бронировать зарубежные туры.
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