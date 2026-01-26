Турэксперт Мурадян рассказал, что новости о выявленном в Индии вирусе Нипах вряд ли повлияют на турпоток
Вирус Нипах, обнаруженный в Индии, вряд ли существенно повлияет на туристическую активность. Такое мнение высказал вице-президент АТОР по международному праву Артур Мурадян, сообщил сайт телеканала «Звезда».
По его словам, после пандемии COVID-19 путешественники стали гораздо терпимее относиться к подобным новостям и меньше реагировать на них.
«Тем более, что Индия далеко не входит в топ направлений», — добавил эксперт.
Он также отметил, что в странах Юго-Восточной Азии, например в Таиланде, принимаются дополнительные меры предосторожности.