Турэксперт Мурадян раскритиковал ввод со стороны ЕС запрета на предоставление туристических услуг в России

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в беседе с ИА НСН раскритиковал решение Европейского союза о запрете на оказание туристических услуг гражданам ЕС в России, назвав его бессмысленным и популистским.

По его словам, в России практически нет организованного туризма из стран ЕС, и большинство поездок осуществляются по частным визам. Следовательно, запрет не повлияет на доходы российских туроператоров и не ограничит въезд европейских граждан в Россию.

Мурадян подчеркнул, что данная мера ограничивает свободу передвижения и выбора для граждан ЕС, что противоречит провозглашенным ценностям Евросоюза. Он отметил, что запрет ударит прежде всего по русскоязычному населению Эстонии, у которой есть граница с Россией, а не по туризму в целом.