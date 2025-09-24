Турэксперт Мурадян опроверг данные о запрете Италии для россиян по шенгену

Вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян опроверг слухи о введении Италией виз с особыми ограничениями для россиян. Об этом сообщило ОТР .

По данным СМИ, итальянские консульства выдают 10-летние шенгенские визы россиянам с запретом на посещение семи европейских стран, включая Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву. Якобы паспорта россиян снабжались специальными отметками, запрещающими транзит через эти государства.

Мурадян заявил, что данная информация не соответствует действительности ни по содержанию, ни по форме. По его словам, в ближайшее время ассоциация опубликует подробное опровержение, чтобы развеять мифы и восстановить ясность в понимании миграционных процессов.