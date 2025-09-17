Турэксперт Мурадян объяснил очереди в Москве за визой в Японию сезоном цветения красного клена

Вице-президент Ассоциации туроператоров по международному туризму Артур Мурадян в интервью RT прокомментировал ситуацию с очередями за визами в Японию в Москве.

По словам эксперт, массовый интерес к японским визам традиционном наблюдается два раза в год.

«В весенний период — на этапе цветения сакуры, предваряя начало активного туристического сезона. А второй раз — осенью — это завершение туристического сезона в Японии», — пояснил специалист.

Он также отметил, что осенний ажиотаж объясняется периодом цветения красного клена в Японии. В завершение Мурадян указал на растущую популярность соответствующего направления.