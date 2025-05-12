Турэксперт Мурадян: для путешествий на авто россияне обычно выбирают страны СНГ

Российские путешественники предпочитают ездить на личных автомобилях преимущественно в страны постсоветского пространства. Об этом сообщил вице-президент АТОР Артур Мурадян в беседе с RT .

Помимо популярных поездок в Белоруссию, туристы отправляются на собственных машинах и в другие государства СНГ, подчеркнул эксперт.

«Например, в Грузию. В Армению, с которой у России нет общей сухопутной границы», — отметил специалист.

Кроме того, россиян привлекают автопутешествия в Казахстан и центральноазиатские регионы, а некоторые предприимчивые водители добираются даже до Китая, добавил Мурадян.