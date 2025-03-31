Турэксперт Мурадян: данных о прекращении туризма в КНДР нет

Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), прокомментировал в беседе с RT слухи о возможном закрытии границы КНДР для иностранных туристов.

По словам специалиста, туры в эту страну были доступны ограниченно, ими занимались лишь несколько компаний. Организованные группы ездили туда, несмотря на небольшой выбор предложений, и спрос был высоким.

«У нас нет информации по поводу прекращения туризма в КНДР», — заявил эксперт.

Как сообщил Мурадян, ежегодно Северную Корею посещали несколько тысяч россиян. Если туризм все же приостановят, российских туристов это вряд ли коснется, предположил вице-президент АТОР.