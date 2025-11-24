Турэксперт Мохов рекомендовал декларировать дорогие вещи при сдаче багажа в путешествиях
Вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов рассказал «Москве 24», что дорогие вещи при сдаче багажа необходимо декларировать.
Как пояснил специалист, в случае утраты такой вещи авиакомпания возместит стоимость, если она была заявлена.
«Если стоимость не заявлена, возмещение производится по установленным тарифам, которые, как правило, невелики — около 600 рублей за килограмм», — отметил эксперт.
Он посоветовал использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой, чтобы защититься от случайных краж на транзитных рейсах.