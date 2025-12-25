Турэксперт Мохов рассказал, что поездка на одного в Рио-де-Жанейро обойдется в 200 тысяч рублей

Путешествие из России в бразильский город Рио-де-Жанейро на одного человека обойдется примерно в 2,5–3 тысячи долларов (200-235 тысяч рублей). Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов в беседе с « Москвой 24 ».

По словам эксперта, из-за высокой стоимости туров Бразилия не входит в топ-5 популярных стран среди россиян. Зачастую поездку в Бразилию совмещают с посещением других стран Южной Америки, таких как Аргентина, Чили, Боливия или Перу.

Самыми востребованными направлениями для российских туристов остаются Турция, Египет, Китай и Таиланд. Для увеличения туристического потока в Бразилию необходимо сделать перелеты более доступными и восстановить прямое авиасообщение, считает специалист.