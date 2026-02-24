Турэксперт Мохов объяснил, что новые правила бронирования отелей не затронут ценообразование

С 1 марта в России начнут действовать новые правила бронирования номеров в гостиницах. Эти изменения не окажут прямого влияния на ценообразование в гостиничном бизнесе, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

По его словам, цены будут формироваться преимущественно под воздействием рыночных механизмов.

«Вместе с тем тарифы, в которых при отмене бронирования стоимость не возвращается, были немного ниже, чем „возвратные“, и в системах бронирования сейчас такие предложения представлены практически всеми гостиницами», — отметил эксперт.

Согласно новым правилам, если потребитель уведомит отель об отказе от брони до даты заезда, ему вернут стоимость оплаченных услуг проживания. Если же клиент не сообщит об отказе или не заедет в гостиницу, то с него могут удержать стоимость проживания не более чем за одни сутки.