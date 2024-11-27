Турэксперт Мкртчян заявил о нехватке кадров в туристической сфере

В туристической сфере уже ощущается нехватка кадров, пока это заметно только в регионах. Об этом радио «КП» рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

По его словам, острый дефицит кадров наблюдается на переферии и в отдалении. В частности, на Байкале, в Дагестане, Запорожье. Именно в отдалении недостаточно развита инфраструктура для таких специалистов.

Мкртчян подчеркнул, что мало только строить объекты, которые необходимы для туристов. Также нужно рахвивать инфраструктуру и для тех, людей, кто их обслуживает и работает в этой сфере. Потому что люди хотят жить там, где работают, а для этого нужны школы, детсады и другие объекты.