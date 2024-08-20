Турэксперт Мкртчян заявил, что Южная Европа не будет бойкотировать туристов из России

Очень маловероятно, что кто-то из ЕС решится на полный бойкот россиян. Страны юга Европы, такие как Италия, Испания, Франция и Греция, не предпримут таких шагов. Об этом ОТР заявил вице-президент Альянса турагентств России (АТОР) Алексан Мкртчян.

По его словам, все страны, которые традиционно посещаются россиянами, включая Кипр, будут принимать россиян с биометрическими паспортами. Тем не менее, существует небольшая вероятность, что даже они перестанут пускать граждан РФ с документами старого образца.

Как отметил Мкртчян, не только Чехия, но и другие страны уже начали отказывать в визах по таким документам. В то же время, эксперт уверен, что эти государства не закроются для россиян исключительно по национальному признаку.

Он добавил, что на сегодняшний день одним из наиболее распространенных оснований для отказа во въезде является криминальное прошлое или совершенные на территории ЕС преступления. Даже легкие правонарушения могут привести к отказу: например, если человек не выехал вовремя из Шенгенской зоны или был депортирован по какой-либо причине.