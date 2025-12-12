Турэксперт Мкртчян заявил, что Анапа ожидает увеличение туристического потока в 2026 году на 30%

Анапа готовится к существенному увеличению числа туристов в следующем году. Уже сейчас фиксируется значительный рост бронирований, особенно на новогодние праздники и последующие месяцы. Об этом рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в беседе с радио Sputnik.
«Весь туризм демонстрирует положительную динамику, мы ожидаем прирост количества отдыхающих примерно на 30% по сравнению с предыдущими показателями», — подчеркнул эксперт.
Также Мкртчян отметил успехи в устранении последствий мазутной катастрофы. По его мнению, активное восстановление экологии региона позволит вновь привлечь большое количество гостей следующим летом.
