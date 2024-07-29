Турэксперт Мкртчян: Сочи и Анапа — самые популярные внутренние направления для отдыха в августе

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян перечислил самые популярные внутренние направления для отпуска в августе. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам эксперта, наибольшим спросом пользуется Сочи.

«В сентябре уже Черное море начинает потихоньку остывать, и многие хотят успеть отдохнуть в первую очередь в Сочи», — пояснил специалист.

Он также указал на востребованность поездок в Анапу и Геленджик. Добраться на самолете туда невозможно, из-за чего билеты на поезда раскупают очень быстро, добавил Мкртчян.

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