Турэксперт Мкртчян рассказал, что в этом году Петербург ожидает увеличение турпотока на 12-13%

Шесть миллионов туристов посетили Санкт-Петербург в летний сезон 2025 года. Об этом сообщил вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян в беседе с газетой «Петербургский дневник» .

По словам эксперта, рост туристического потока обусловлен популярностью Северной столицы среди россиян и развитием местной инфраструктуры.

Однако, как отметил специалист, существует дефицит гостиниц среднего и высшего ценового сегмента, что становится проблемой, особенно в периоды массовых мероприятий вроде ПМЭФ. Тем не менее, несмотря на трудности, ожидается, что количество туристов в 2025 году увеличится на 12-13%.