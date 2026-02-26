Турэксперт Мкртчян рассказал, что стоимость недельного путешествия в Южную Корею на двоих превышает 200 тысяч рублей

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян сообщил ИА НСН , что сейчас путешествие в Южную Корею возможно только через третьи страны, например, через Китай. Поездка на двоих на неделю будет стоить примерно 220 тысяч рублей.

Посол Росии в Сеуле Георгий Зиновьев заявил «Известиям», что у России и Южной Кореи есть потенциал для расширения паромных маршрутов. Возобновление рейсов между Владивостоком и Сокчо в Южной Корее подтверждает востребованность морского пути на фоне отсутствия прямого авиасообщения.

По словам посла, географию перевозок могли бы расширить порты Мукхо и Гангнам. Это особенно актуально на фоне роста турпотока: по итогам 2025 года число россиян, посетивших Южную Корею, увеличилось на 30%. Однако Алексан Мкртчян отметил, что турпоток из России все еще находится на низком уровне.