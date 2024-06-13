Турэксперт Мкртчян рассказал, что санкции не повлияют на оплату путевок из России в другие страны

Несмотря на то, что Мосбиржа попала под американские санкции, российские туристы по-прежнему смогут оплачивать путевки в другие страны. Об этом НСН рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

По его словам, туроператоры всегда находят выход из ситуации, и у них нет проблем с банками. Поэтому они смогут и дальше оплачивать путевки.

«Не Мосбиржей единой заканчивается покупка валюты. Сейчас будут придуманы различные механизмы. <…> Поэтому не нужно переживать, что с завтрашнего дня будет переход на оплату в нацвалютах со всеми странами», — отметил эксперт.

Он добавил, что со многими странами российские компании уже рассчитываются в национальной валюте. В частности, с Китаем и Индией.