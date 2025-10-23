Турэксперт Мкртчян рассказал, что лететь на отдых в Европу дешевле всего из Армении и Грузии

Улететь в Европу стало значительно дешевле, и теперь это можно сделать из Еревана, Тбилиси и Кутаиси. Об этом рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в разговоре с ИА НСН .

Как отметил специалист, рост продаж связан с резким падением стоимости авиабилетов. Так, из Еревана в Париж можно найти перелет за 15 тысяч рублей туда-обратно. Также Мкртчян добавил, что жителей Центральной России привлекает возможность доехать до Армении и Грузии на автомобиле, оставить его там и отправиться в Европу на самолете.

По словам эксперта, отдых в Европе привлекает россиян не только доступными ценами, но и красивыми рождественскими ярмарками.

«Все новогодние и рождественские ярмарки в Париже, Риме, других городах откроются в ноябре, они очень красивые», — отметил он.

Кроме того, Мкртчян подчеркнул, что в ряде европейских стран процент отказа в выдаче виз россиянам не превышает 5–6%, если все документы подготовлены правильно.