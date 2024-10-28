Турэксперт Мкртчян предупредил, что нелегальным туристам на Шри-Ланке грозит крупный штраф

Туристы-дикари, которые самостоятельно покупают авиа билеты и бронируют отели на Шри-Ланке, должны помнить о строгом соблюдении миграционного законодательства. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Он объяснил, что тех, кто решил остаться в стране на несколько месяцев нелегалами, ждет штраф, депортация и даже занесение в блэк-лист, другими словами, пусть на Шри-Ланку в будущем таким путешественникам будет закрыт.

Кроме того, можно нарваться на аналогичные наказания и за ловлю представителей местной фауны. Речь может идти даже о таких мелких животных, как бабочки или ящерицы. Пр этом размер штрафа будет зависеть от серьезности нарушения.