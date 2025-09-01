Турэксперт Мкртчян посоветовал избегать коротких стыковок при покупке билетов у разных авиакомпаний

Мкртчян выделил два типа стыковочных рейсов. Первый предполагает, что пассажир сдает багаж в начальной точке маршрута, а авиакомпания берет на себя все обязательства по его доставке до конечного пункта назначения, даже если произойдет задержка рейса. В этом случае ответственность за питание и размещение в гостинице также лежит на организации.

По словам эксперта, второй тип предполагает покупку билетов у разных авиакомпаний. Специалист посоветовал избегать коротких стыковок менее восьми часов и даже рассмотреть возможность заранее приехать в город и переночевать там, чтобы минимизировать риски задержек.