Турэксперт Мкртчян отметил, что около 50% восхождений на Эверест заканчиваются плохо

Почти половина попыток покорить самую высокую гору мира заканчивается неудачно. Об этом рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с News.ru .

Эксперт подчеркнул, что такой вид отдыха вызывает сомнения, особенно учитывая серьезную угрозу для жизни. В отличие от Камчатки, где показатель успешных восхождений достигает 95%, на Эвересте он не превышает 50%.

Мкртчян также обратил внимание на пешие маршруты в Непале, которые, по его мнению, представляют меньшую опасность. Эксперт привел примеры из личного опыта, когда пожилые люди преодолевали высоты без адаптации, а молодые альпинисты теряли сознание.

Владимир Шатаев, покоривший вершину в 1995 году, указал на недостаток кислорода как основную проблему при подъеме. Он уверен, что остальные трудности можно преодолеть благодаря физической подготовке.