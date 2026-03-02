Турэксперт Мкртчян назвал Турцию, Египет, Китай и Таиланд самыми популярными направлениями для летнего отдыха за рубежом

Для летнего отдыха россияне выбирают традиционные направления. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Эксперт рассказал, что около 80% россиян, которые отправляются на отдых за рубеж, выбирают пять стран. В порядке убывания это Турция, Египет, Китай, Таиланд.

Среди стран ближнего зарубежья, по словам Мкртчяна, лидирует Беларусь. Далее следует Абхазия, а также Армения, Грузия, Казахстан и Узбекистан. Хорошая новость для туристов — за год стоимость отдыха за границей практически не увеличилась.

«Начиная с февраля 2025 по февраль 2026, рубль укрепился больше, чем на 30%, поэтому цены в рублях остались практически те же», — отметил Алексан Мкртчян.

Вице-президент Альянса туристических агентств дал совет по раннему бронированию на осень.

«Моя рекомендация: бронировать на сентябрь и начало октября нужно только Турцию и Россию, потому что дальше они будут только дорожать», — заключил эксперт.